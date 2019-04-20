شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب خلال التصويت على الاستفتاء: التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حث رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي.

وقال عبدالعال- خلال الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بمدينة نصر بعد ظهر اليوم السبت- إن التصويت على الاستفتاء يمثل تكليفا دستوريا وعلى كل مواطن أن يحرص على الإدلاء بصوته، لافتا إلى أن النتائج الأولى للمشاركة في الاستفتاء جاءت مبشرة وشهدت المقار الانتخابية إقبالا من المواطنين.

ونوه رئيس مجلس النواب بأن البرلمان أجرى حوارا مجتمعيا ومناقشات استمرت على مدار 60 يوما داخل البرلمان، استمع خلالها للآراء المؤيدة والمعارضة، حتى تمت الموافقة على التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية ليست الأولى في مصر، وتمثل مكاسب سياسية واجتماعية لاسيما فيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.

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