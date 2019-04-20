محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته في الإستفتاء على التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر بصوته في الإستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، اليوم السبت الموافق(20-4)، بلجنته الإنتخابية «بمدرسة رجاك». فيما ترأس محافظ البحر الأحمر غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة فتح اللجان أمام الناخبين، ووصول القضاة، والمستشارين المشرفين على اللجان، وبدء عملية الإقتراع والتصويت، في موعدها، ورفعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الإستعداد بالمستشفيات للدرجة القصوى، وإنتشرت سيارات الإسعاف في شوارع المحافظة للتدخل في حالات الطوارئ. محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية محافظ البحر الأحمر يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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