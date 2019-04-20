شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يدلي بصوته بلجنة المعهد الدينى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة معهد قنا الأزهري النموذجى داعيا المواطنين للمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الذي يكفله الدستور والقانون وارسال رسالة للعالم تؤكد على وعي الشعب المصري ومساندته للقيادة السياسية في العبور بالبلاد نحو مستقبل افضل يضمن لمصر مكانة متميزة بين دول العالم.

بدأ الهجان جولته بتفقد لجان مدرسة السلام الثانوية بنات ومدينة العمال الابتدائية المشتركة والسادات الابتدائية ودندرة الاعدادية المشتركة ومعهد قنا الأزهري النموذجى) بمركز ومدينة قنا مشيرا إلى انه تم تزويد جميع مقرات اللجان الرئيسية والفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة بالاحتياجات اللازمة لضمان خروج عملية التصويت بالشكل الجيد الذي يمكن الناخب من ممارسة حقه في الادلاء بصوته في سهولة ويسر.

محافظ قنا يدلي بصوته بلجنة المعهد الدينى

وأعرب محافظ قنا عن سعادته البالغة بحشود وإقبال المواطنين أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مؤكدا على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية مشيرا إلى ان حجم الإنجازات الذي تحققت على ارض مصر منذ عام 2014 لم تكن لتتحقق لولا وجود قياده سياسية حكيمة نجحت في تحقيق أمن واستقرار الوطن وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي انعكس اثرها بشكل ايجابي على حياة المواطنين.واضاف الهجان أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة ومديرية الأمن متصلة بشكل مباشر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بهدف تلقى أي ملاحظات أو أحداث طارئة خلال الاستفتاء لافتا إلى ان محافظة قنا تضم 356 مركز انتخابي و444 لجنة فرعية وان عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بلغ مليون و967 الف و368 مواطن.