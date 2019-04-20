الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية، وذلك داخل لجنته، بمدرسة فتحية بهيج الإعدادية بعابدين. يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري يدلي بصوته في استفتاء تعديل الدستور كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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