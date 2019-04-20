شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات.

Advertisements

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

وزير التربية والتعليم