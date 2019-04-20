«طالبات المنوفية» ينظمن مسيرة للإدلاء بأصواتهن في التعديلات الدستورية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت طالبات جامعة المنوفية، ظهر السبت، مسيرة بدأت من الجامعة وصولاً بمدرسة الثانوية القديمة بنات، للإدلاء بأصواتهن في التعديلات الدستورية. وقالت إحدى الطالبات إن «فكرة تجميع أنفسهن للذهاب دفعة واحدة جاء للتأكيد على دعمهن للدولة المصرية»، معلنين تأييدهن للتعديلات الدستورية خاصة المادة الخاصة بالمرأة. طالبات جامعة المنوفية ينظمون مسيرة للإدلاء بأصواتهم بالتعديلات الدستورية طالبات جامعة المنوفية ينظمون مسيرة للإدلاء بأصواتهم بالتعديلات الدستورية

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