شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز بعد التصويت في الاستفتاء: «نزلت علشان 3 بس مصر..الجيش..السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت سيدة عجوز على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث وصلت إلى لجنتها الانتخابية بكرسي متحرك.

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ونقل المذيع أحمد موسي، عبر شاشة صدي البلد، تصريحات للسيدة عقب التصويت، قالت فيها: «مشاركتي في الاستفتاء علشان 3 حاجات مصر.. الجيش.. السيسي»، مضيفة «التلاتة دول هما اللي منزلني عشان أقول صوتي».

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل، اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.