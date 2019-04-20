شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ شمال سيناء»: تخصيص أتوبيسات بالمجان لنقل المواطنين إلى لجان الإستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص أتوبيسات تابعة لديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، والإدارات المركزية، على مستوى المحافظة، لنقل المواطنين إلى لجان الإستفتاء، للإدلاء بأصواتهم، تيسيراً عليهم، خاصة وأن أول أيام الإستفتاء عطلة أسبوعية للمصالح الحكومية.

وقال «المحافظ»- في تصريح اليوم السبت الموافق(20-4) -: إنه تم توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من أبناء مركزي الشيخ زويد، ورفح، من المقيمين في تجمعات بالعريش، وبئر العبد، إلى لجان الإستفتاء الخاصة بهم في مدينة الشيخ زويد، للمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية، داعياً المواطنين ممن يحق لهم التصويت، إلى الخروج إلى اللجان والإستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، مشيراً إلى وجود «11» لجنة عامة بمراكز وأقسام المحافظة، و«49» مركزا إنتخابياً، يضم «61» لجنة فرعية، مقيد بها«263 ألفا و157»صوتاً انتخابياً .

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وأوضح أنه تم التنسيق مع محافظة الإسماعيلية، لقيام المنقولين من الشيخ زويد ورفح، من المقيمين في تجمعات غرب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، بالإدلاء بأصواتهم في أقرب لجنة، بقرية جلبانة بمحافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى تخصيص مندوب من المحافظة، لتوجيه المواطنين من المنقولين من رفح والشيخ زويد، المقيمين في تجمعات بمحافظات الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، وبعض المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم في أقرب لجنة انتخابية .

وأكد «شوشة» أنه تم توفير مقاعد وكراسي لكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، والحالات المرضية، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الإستفتاء، مع رفع درجة الإستعداد في مختلف الوحدات الصحيةإ ومستشفيات المحافظة والإسعاف.

بدوره، أكد الدكتور «طارق محمد كامل» وكيل وزارة الصحة رفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة، والمركزية، والوحدات الصحية، على مستوي المحافظة، وإلغاء أجازات وراحات الأطباء، وهيئة التمريض في أقسام الإستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل، وأكياس الدم والأكسجين، فضلاً عن دعم فرق الإنتشار السريع، من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، والعاجلة، في وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة.