شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على اللجان بالمقطم والسيدة زينب للتصويت على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد الناخبين، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على اللجان الانتخابية بمناطق المقطم والخليفة والسيدة زينب، للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، حيث شهدت اللجان إقبالا شديدًا من المواطنين بمختلف الفئات العمرية، ووقف الناخبين صفا منتظمًا حاملين علم مصر، وسط انتشار قوات الأمن التي تؤمن سير العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.

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تزاحم كبار السن من السيدات والرجال للادلاء بأصواتهم في عملية التصويت، وقالوا إن حضورهم اليوم ضروري من أجل حب الوطن ودعوة جميع المواطنين بالمشاركة في الواجب الوطني حفاظًا على استقرار البلاد وتوعية الشباب بالمشاركة الايجابية.

وقد حضر بعض كبار السن إلى اللجان الانتخابية بطريقة عفوية، دون علم بأماكن لجانهم، إلا أن بعض الناخبين ساعدوهم، بالإضافة إلى انتشار خدمات مجانية لتعريف المواطنين باماكن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء أمام اللجان الانتخابية.

وكانت من ضمن المشاهد الايجابية التي رصدتها «المصري اليوم» حضور بعض كبار السن على كرسي متحرك للادلاء بأصواتهم، حيث حضرت جميلة محمد على كرسى متحرك بصحبة زوجها للادلاء بصوتها في التصويت على الاستفتاء، وقالت هذه السيدة إنه رغم الظروف الصحية التي تمر بها إلا أنها حرصت على الحضور للتصويت في الاستفتاء، واعتبرت هذا واجب وطني، ودعت كل مواطن مصري المشاركة في الاستفتاء، قائلة: «أنا نزلت اليوم للتصويت علشان دي بلدي لازم أقف بجانبها».

التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بمناطق المقطم والخليفة والسيدة زينب

التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور بمناطق المقطم والخليفة والسيدة زينب