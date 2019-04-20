شكرا لقرائتكم خبر عن «العراق» إنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شرقي بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت الموافق(20-4) بإنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، بالقرب من منزل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر- في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز-:«إن الانفجار أسفر عن أضرار مادية بالإضافة إلى تضرر سيارة، دون أي إصابات بشرية».

وتقوم القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، بتفكيك عبوات ناسفة يتم العثور عليها في مناطق متفرقة من العاصمة.