شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مبروك:لجنة نقابة الاعلاميين تتابع عن كثب رصد الأداء الإعلامى خلال الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية ناديه مبروك رئيس لجنة متابعة الاداء الاعلامي التي شكلتها نقابة الاعلاميين انها تتابع عن كثب عملية الانتخابات وتغطيتها في القنوات الفضائية الخاصة والرسمية والاذاعة المصرية، ومن دورها تقوم اللجنة بعملية رصد اية مخالف تقوم بها القنوات والاذاعات المصرية، التي من شأنها تغطية االاستفتاء على الدستور، وسوف تستمر عمل اللجنة في متابعة ورصد الأداء الإعلامى خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الفترة من اليوم حتي بعد غدا الاثنين .

واضافت مبروك، اللجنة تضم في عضويتها دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعدد من خبراء وأساتذة الإعلام منهم الدكتورة جيهان يسرى ود. منى الحديدى والإعلامى محمد جراح والإعلامى عادل المصرى ود. مصطفى عبدالوهاب.