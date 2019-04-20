شكرا لقرائتكم خبر عن " القومي للإعاقة ": تسهيل عملية التصويت للاشخاص ذوي الاعاقة وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل المجلس القومي لشئون الإعاقة غرفة عمليات مركزية بمقره الرئيسي بسراى القبة ،وستعمل غرفة العمليات على تلقى شكاوى الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظات مصر التي تجرى فيها عمليات الإستفتاء على التعديلات الدستورية، من حيث توافر سبل الإتاحة في اللجان الإستفتائية وتيسير العملية الإنتخابية وإزالة الصعوبات والعوائق التي تعترضهم أثناء الإدلاء بأصواتهم .

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية بقطاع حقوق الإنسان لإبلاغهم بالعوائق التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية الإستفتاء من قبل غرفة عمليات المجلس لتذليل هذه الصعوبات، وأن المجلس خصص الارقام (01147001148- 01096494649 ) لتواصل الناخبين من ذوي الإعاقة مع غرفة العمليات لتلقى الشكاوى الخاصة بهم