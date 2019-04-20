شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على الاستفتاء بالمنيا: لم نتلق أي شكاوى أو مخالفات حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار سيد صديق، رئيس المحكمة الابتدائية بالمنيا، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بالمحافظة، إن عملية التصويت تسير بشكل منتظم، حيث حرص 900 قاض على الحضور داخل لجانهم الفرعية والعامة والبالغ عددها 737 لجنة فرعية، و13 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا دون التغيب أو الاعتذار.

وأضاف «صديق»، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء والتدخل لحل أي مشكلات أو شكاوى من الناخبين أو لجان سير الانتخابات، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي شكاوي أو مخالفات حتى الآن.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.