شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على لجان التصويت بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدرسة الأزهار الابتدائية ومدرسة ناصر الثانوية بنات وحدائق شبرا الابتدائية بحي الساحل، السبت، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين بدائرة قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وقام عدد كبير من الأطفال بحمل أعلام مصر أمام إحدى اللجان بشبرا وذلك وسط أجواء من الفرحة والاحتفال، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم للمشاركة في هذا الحدث.

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وقرر عدد من المواطنين الخروج في مسيرة ضمت العشرات للتأكيد على أهمية المشاركة والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك في شارع شبرا بدءًا من روض الفرج وتطوف حي شبرا بأكمله.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.