شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الثالث يتفقد لجان الاستفتاء بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميدانى، لجان الاستفتاء بمراكز الاقتراع في محافظة السويس، في أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، للاطمئنان على انتظام عملية الاستفتاء وخلوها من أي معوقات بمدارس المحافظة.

حيث تفقد لجان مدارس القنال واللغات الإسلامية وصلاح نسيم وأشرف عبدالدايم الابتدائية وحث عرفات الناخبين ومرافقيهم على أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء والتصويت حسب رغبتهم وقناعتهم الشخصية لكونه واجبا وطنيا.

يذكر أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأ ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء محافظة السويس ٤٥٠٤٥١ ناخبًا يصوتون في ٦٨ مركزاً انتخابياً مقسمة إلى ٩٤ لجنة انتخابية بأحياء الأربعين والسويس والجناين وفيصل وعتاقة.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء محافظة جنوب سيناء ٨٦٧٧٧ ناخباً يصوتون في ١٩ مركزاً انتخابياً مقسمين إلى ٢٢ لجنة انتخابية بمدن طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسانت كاترين وطور سيناء وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر.

رافق قائد الجيش أثناء المرور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. قائد الجيش الثالث يتفقد لجان الاستفتاء قائد الجيش الثالث يتفقد لجان الاستفتاء

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