شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار توافد المئات من العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت، استمرار توافد المئات من الركاب المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني والعاملين بالشركات التابعة للوزارة، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبني الصالة الموسمية بمطارالقاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الشرطة تحت قيادة اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل الأمن بشرطة ميناء القاهرة الجوي ،وقوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3 ، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.

Advertisements