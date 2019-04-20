شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة. وبعد الانتهاء من الإدلاء بصوتها، أكدت وزيرة البيئة، على أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب تعد واجبا وطنيا ومن أهم حقوق المواطنة مطالبة المواطنين بضرورة المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم في مسيرة مصر. Advertisements

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