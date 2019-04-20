شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرق 100 مليون صحة تجرى تحاليل للمشاركين بالاستفتاء بقنا ومترجم للصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت فرق 100 مليون صحة بقنا، فى العرس الديمقراطى الذى تشهده اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتواجد أمام وداخل المقرات الانتخابية، لإجراء تحاليل فيروس سى لرجال القوات المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية وإجراء تحاليل للناخبين الراغبين فى إجراء التحاليل والإطمئنان على صحتهم.

وشهدت الكثير من اللجان تحرك الفرق الطبية إلى أماكن التجمعات الانتخابية للاستفادة من تواجد المواطنين والمشاركة فى عملية التصويت أمام اللجان، فى إصرار وتحدى واضح للوصول إلى كافة المستهدفين وتقديم الخدمة لكافة المواطنين المتواجدين أمام اللجان الانتخابية من مختلف المناطق.

ومن جانبه، استعان المجلس القومى للمرأه بالتعاون مع كنيسة الأقباط الأرثوذكس بقنا، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة المعهد النموذجى الأزهرى بمدينة قنا. رافقهم خلال عملية التصويت محمد منشاوى "مترجم إشاره" لتوعيتهم بالإجراءات اللازمة لعملية التصويت، بحضور الدكتوره هدى سعدى- مقررة المجلس بقنا، وأسماء رمزى عضو المجلس عن كرسى الإعاقة.

وأبدى الصم والبكم، حالة من السعاة خلال تواجههم إلى اللجنة الانتخابية للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، مؤكدين أن المشاركة واجب وطنى على كل مواطن.

كما حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بلجنة معهد قنا الأزهري النموذجى داعيا المواطنين للمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الذى يكفله الدستور والقانون وارسال رسالة للعالم تؤكد علي وعي الشعب المصري ومساندته للقيادة السياسية في العبور بالبلاد نحو مستقبل افضل يضمن لمصر مكانة متميزة بين دول العالم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ قنا لعدد من اللجان الانتخابية بمركز قنا لمتابعة سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا على توفير كافة وسائل الراحة للناخبين خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

بدأ الهجان جولته بتفقد لجان مدرسة "السلام الثانوية بنات – مدينة العمال الابتدائية المشتركة – السادات الابتدائية – دندرة الاعدادية المشتركة – معهد قنا الأزهري النموذجى" بمركز ومدينة قنا مشيرا إلي أنه تم تزويد جميع مقرات اللجان الرئيسية والفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالاحتياجات اللازمة لضمان خروج عملية التصويت بالشكل الجيد الذى يمكن الناخب من ممارسة حقه فى الإدلاء بصوته في سهولة ويسر.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته البالغة بحشود وإقبال المواطنين أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مؤكدا على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي الدستور للحفاظ علي استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية مشيرا الي ان حجم الإنجازات الذي تحققت علي ارض مصر منذ عام 2014 لم تكن لتتحقق لولا وجود قياده سياسية حكيمة نجحت في تحقيق أمن واستقرار الوطن وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي انعكس اثرها بشكل ايجابي علي حياة المواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.