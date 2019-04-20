شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: أوباما كان يعلم أنشطة التدخل الروسى منذ 2014 ولم يفعل شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، إن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، كشف عن نتيجة محرجة للرئيس السابق باراك أوباما.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، السبت، أن التحقيق كشف علم إدارة أوباما بأنشطة التدخل الروسى فى الديمقراطية الأمريكية منذ عام 2014، أى قبل رحيله عن الحكم بعامين، ومع ذلك لم يفعل شيئا.

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وأضافت أنه على مدى العامين التاليين لكشف الأمر، تزايدت الأنشطة الروسية فى محاولة قوية للتدخل فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016. بل ما هو أكثر جدلا أن مستشارة الأمن القومى، سوزان رايس، طلبت من موظفيها فى 2016 "التنحي" و "التوقف" عن وضع خططهم "للرد" ضد الروس، ذلك وفقًا لشهادة مايكل إيسيكوف وديفيد كورن فى كتابهم "الروليت الروسى: القصة الداخلية لحرب بوتين على أمريكا وانتخاب دونالد ترامب".

وقالت الشبكة أن التفسير الأقرب لموقف إدارة أوباما هو أنها كانت تركز على إنجاز الاتفاق النووى مع إيران. وتضيف إن الرئيس الأمريكى السابق كان يحتاج نظيره الروسى فلاديمير بوتين لإتمام الاتفاق، ومن ثم فإن الدخول فى مواجهة معه بشأن التدخل فى الشأن الأمريكى من شأنه أن يعكر صفو المفاوضات. غير أن هذا الموقف تحول لقرار سياسى كارثى.