شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان داعيا المواطنين للمشاركة بالاستفتاء: كلما تقدمتم زاد التشكيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى على كل مواطن، ولابد أن يكون كل مصرى حريصا على ممارسة هذا الواجب، واصفا التعديلات التى قدمها مجلس النواب على الدستور بـ"الإصلاحية" التى تناسب الإصلاح السياسى والاجتماعى الذى يجرى فى مصر حاليا.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات لليوم السابع عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم، أن المواطنين أصحاب الحق الأصيل والشعب مصدر السلطات كما ينص الدستور، موضحا أن هذه التعديلات تحقق العديد من المكاسب والمزايا السياسية والاجتماعية، قائلا: "لابد أن يكون الشعب المصرى كله ثقة فى ملجس النواب وهذه التعديلات لم تخرج للنور إلا بعد حوارا مجتمعيا مع كل القوى السياسية والاجتماعية وجاءت ملبية لكل ما طلبه الشعب المصرى.

وقال رئيس مجلس النواب: "أدعو الجميع الشباب والمسنين وكل الجموع للنزول إلى اللجان وإبداء الأراء وقو ل كلمتنهم الأخيرة للاستقرار ومواصلة التنمية والبناء، وأعتقد أن المشككين سيواصلون التشكيك حتى وإن لم تكن هناك تعديلات دستورية فهم يتكلمون قبل وأثناء وبعد التعديلات، وكلما تقدم المجتمع يقدم رسالة لهؤلاء الحاقدين ولا يهمنى على الإطلاق ما يقوله هؤلاء ويهمنى ما يقوله الشعب المصرى فى التعديلات".

وتابع عبد العال، أن حشود الناخبين مبشرة وتؤكد أن الشعب المصرى لا يرى إلا مصالح الوطن ونزل بكثافة لإعطاء رسالة لكل المشككين حول التعديلات الدستورية، قائلا: "كلى ثقة ونحن فى اللحظات الأولى للتصويت وأمامنا غدا وبعد غد فهذه المشاركة واجبا وطنيا يحتمها الدستور والمصلحة الوطنية وعلى كل مصرى السعى جاهدا لممارسة هذا الحق خلال الثلاثة أيام المخصصة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الدورة الجديدة لمجلس النواب ستشهد قانون لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن التعديلات لمصلحة الوطن والمواطن.

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