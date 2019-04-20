شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر.. "معاق" يزحف للإدلاء بصوته فى لجنة بشبرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعاقته وعدم قدرته على الوقوف على قدميه، إلا أن "ناصر سناده"، 44 سنة، من روض الفرج، حرص اليوم السبت، على الإدلاء بصوته فى لجنته بشبرا باليوم الأول فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن صوته أمانة سيحاسب عليها.

وأضاف: "أنا جيت أدلي بصوتي عشان مصر.. وإعاقتى لم تمنعني من ذلك.. فكلي فداء لمصر.. ولو في آخر الدنيا هنروح نصوت".

Advertisements

ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح اليوم السبت 20 إبريل وتستمر حتى الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.