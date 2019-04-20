يد تبني ويد تنتخب.. إقبال كثيف على لجان استفتاء الدستور بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: شهدت اللجان الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إقبالا كثيفا من المهندسين والعمال للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة. وقال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الادارية الجديدة، إنه تقرر تخصيص 3 لجان انتخابية في العاصمة الإدارية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التيسير على عشرات الآلاف من المهندسين والعمال وغيرهم من العاملين في المشروعات المختلفة بالعاصمة الأدارية والحرص علي مشاركة الجميع في الحياة السياسية ورسم مستقبل مصر المشرق في ظل القيادة السياسية الحالية.

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