وزير التنمية المحلية يطالب بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: طالب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجبا وطنيا. جاء ذلك في تصريحات لشعراوي عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الحرية بمصر الجديدة صباح اليوم السبت. وأكد وزير التنمية المحلية أن المشاركة في الاستفتاء هي رسالة للداخل والخارج، ودعم للوطن لتحقيق مزيد من الاستقرار، مشيرا إلى أن البلاد شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لا حصر لها لدعم التنمية واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.​

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