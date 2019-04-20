بالصور- سكان الرحاب ومدينتي يتوافدون على لجان استفتاء تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توافد المواطنون على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينتي الرحاب ومدينتي، منذ فتح أبوابها في التاسعة صباح وحتى الآن.

ويصوت المواطنون في مدينة الرحاب من خلال 7 لجان انتخابية بالمدرسة البريطانية تمت إتاحتها لسكان المدينة، إلى جانب صندوق خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

وفي مدينتي، يصوت المواطنون في لجنتين بمدرسة "مدينتي للغات MLS"، إلى جانب صندوق انتخابي خاص بالوافدين ممن يكون عنوانهم خارج القاهرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب منذ أيام، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل بالخارج، وفي أيام 20 و21 و22 أبريل بالداخل.