رئيس الإنجيلية يهنيء بطريرك الأقباط الكاثوليك: "المحبة حاضرة بيننا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية إن الفرح والمحبة تزيد من خلال لقائنا سويًّا كإخوة وليس فقط كرموز كنائس، فهي رسالة محبة وسلام للعالم كله".

ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد القيامة، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة التى تربط بين الكنائس المصرية".