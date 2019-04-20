محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية إن الفرح والمحبة تزيد من خلال لقائنا سويًّا كإخوة وليس فقط كرموز كنائس، فهي رسالة محبة وسلام للعالم كله".
ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد القيامة، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة التى تربط بين الكنائس المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإنجيلية يهنيء بطريرك الأقباط الكاثوليك: "المحبة حاضرة بيننا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.