البيئة تنظم حملة نظافة بمحمية سانت كاترين احتفالا بيوم الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظمت وزارة البيئة حملة نظافة مكبرة بمحمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة، وكمشاركة من المحمية في الاحتفال بيوم الأرض الذي يوافق يوم 22 أبريل من كل عام و ذلك بالتعاون مع مجلس مدينة سانت كاترين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة و الحياة البرية، بالإضافة إلى التعريف بأهمية محمية سانت كاترين ودور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، علاوة على التعريف بيوم الأرض وأهميته.

شارك في الحملة التى امتدت على مدار يومين حوالي 50 مشاركا من ممثلي المجتمع المحلي بالمنطقة بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والعاملين بالمحمية.

شملت الحملة رفع المخلفات وخاصة الأكياس البلاستيكية من مدخل المحمية؛ نظرا لانتشارها خلال الفترة الماضية نتيجة سرعة الرياح وتم نقلها بواسطة مجلس المدينة إلى المدفن الصحي.