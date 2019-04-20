غرفة القاهرة توفر 10 أتوبيسات لنقل المشاركين بالاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

أعلن إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، اليوم السبت، توفير10 أتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية بمناطق محافظة القاهرة المختلفة مجانا، كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء.

وقال العربي، في بيان اليوم، إن الاتوبيسات التي ستوفرها الغرفة ستنقل المواطنين من أماكنهم إلى مقار التصويت ذهابا وعودة على مدار الثلاثة أيام الانتخابية منذ بداية اليوم وحتى نهايته لتسهيل ذهابهم وأداء دورهم الوطني من أجل استمرار الاستقرار الذي يسود بلدنا في الفترة الأخيرة.

وشدد العربي، على أهمية الدور الاجتماعي والوطني الذي يجب أن تقوم به كافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص لأن هذا في النهاية يصب في مصلحة بلدنا وجيلها الحالي والأجيال القادمة التي نتحمل مسؤلية ترسيخ مبدأ الاستقرار لها .

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وأشار العربي، إلى أن التعديلات الدستورية هدفها تحقيق التنمية المستدامة واستكمال المشروعات العملاقة التي تتبناها القيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل على عاتقه عبئ تحقيق الاستقرار، والتنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة.

وقال "لذلك يجب أن نسانده من أجل مصلحة بلدنا خاصة أن الفترة الأخيرة حقيق الرئيس كثيرا من الإنجازات والمشروعات التي تستحق الإشادة وتستطيع خلال فترة ان تضع مصر ضمن الدول المتقدمة على كافة الأصعدة ومنها الصعيد الاقتصادي".

وتستهدف الغرفة تغطية معظم مناطق القاهرة ومن بينها مناطق (عابدين ورمسيس والتحرير وباب الشعرية والظاهر والموسمي والأزهر والجمالية ).

بالإضافة إلى السيدة زينب وضواحيها ودار السلام وحدائق المعادي والعباسية وعبده باشا وأحمد سعيد ودوران شبرا والخلفاء وحدائق القبة والزيتون ومصر القديم والسيدة عيشة والقلعة والأميرية والزاوية الحمراء والوايلي ومصر الجديدة وكوبري القبة والخليفة المأمون وروكسي.