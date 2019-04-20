بعد 13 واقعة.. حل لغز سرقة محلات "بلاي ستيشن" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مسجل خطر ومتهمين مودعين بسجن 15 مايو على ذمة قضية مخدرات بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وعامل له معلومات جنائية وسائق توك توك كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر وخاصة محلات ألعاب الفيديو (بلاى ستيشن) بأسلوب قص الأقفال.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل والسائق وبحوزتهما فردي خرطوش ومقص حدادي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكاب 13 حادث سرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين بالطالبية والهرم.

وأرشد المتهمان عن جزء من المسروقات (شاشات عرض، أجهزة بلاي ستيشن، جهازي لاب توب وكمبيوتر)، وجاري تكثيف الجهود لضبط المسجل وباقي المسروقات.