ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية و41 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع ادارات المرور بمديريات الأمن، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (3330) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1572) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (41) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث الطرق.
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