بالصور.. مداهمات أمنية ضد مروجي المخدرات بمحيط الكافتيريات والأكشاك بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه حملاتها الأمنية، لاستهداف "الأكشاك، الكافيتريات"، وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 37 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة"، 45 متهم خلال 48 ساعة، وضبط 3كيلو من المواد المخدرة تنوعت ما بين "الحشيش، الهيروين، بانجو، إستروكس، أفيون، الأيس، 898 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وضُبط بحوزة المتهمين 83,256 ألف جنية من حصيلة البيع، طبنجة 9 مم، 5 طلقات، 39 هاتف محمول، 7 سلاح أبيض، 6سيارات ودراجة نارية، 3 ميزان تستخدم في أنشطتهم المؤثمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.