‏‫الأمن العام: ضبط 150 قطعة سلاح وتنفيذ 77 ألف حكم قصائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات قبل انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، عن ضبط 150 قطعة سلاح ناري، 114 قضية مخدرات، 17 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 39 متهم ومراقب هاربين، 278 دراجة نارية مخالفة، سيارتان مبلغ بسرقتهما.

وأثمرت الجهود عن ضبط 20625 مخالفة مرورية، 2086 مخالفة مرافق، 24 قضية مصنفات، فضلا عن تنفيذ 77239 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.