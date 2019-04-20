عمليات مجلس الدولة: متابعة دورية مع قضاة المجلس بعد تسكينهم ولا اعتراض على توزيع اللجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة، ورئيس غرفة العمليات، أن قضاة المجلس المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية بمحافظات الجمهورية، تم تسكينهم جميعًا منذ الصباح الباكر، في اللجان الخاصة بهم، نافيًا وجود أية إشكاليات تعيق تأخر عمليات التصويت بالانتخابات، أو اعتراضات على عمليات التوزيع بلجان الجمهورية.

أضاف في تصريحات خاصة، أن هناك متابعة مستمرة على مدار أيام الاستفتاء مع قضاة المجلس؛ من خلال غرفة العمليات التي تم إعدادها خصيصًا للإشراف ورصد أية مخالفات تحدث داخل لجان الاقتراع.

وأشار إلى التنسيق الذي حدث صباح اليوم مع مستشاري المجلس لبدء الاستفتاء في اللجان الانتخابية في المواعيد المقررة، ولتذليل أية عقبات قد تؤدي إلى تأخير فتح اللجان أمام الناخبين.

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة، إن قرابة الـ 3 آلاف مستشار من المجلس سيشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدأت اليوم السبت.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.