بسبب أولوية المرور.. ‏سائق يمطر مزارع بوابل من الأعيرة النارية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط سائق أمطر مزارع بوابل من الأعيرة النارية لخلافات على أولوية المرور.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا باستقبال مزارع، مقيم بدائرة المركز، بإحدى المستشفيات مصاباً بطلق ناري بالرأس وتوفى أثناء إسعافة.

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وبالإنتقال والفحص وسؤال والده موظف قرر أنه أثناء قيام نجله بالسير بعربه كارو وبصحبته 3 عربات كارو أخرى محملين بمحصول قصب السكر، وبطريق بين الزراعات بناحية الحرية دائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصان مجهولان يستقلان سيارة ربع نقل، بسبب خلاف على أولوية المرور فقام أحدهما بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار هاربين بالسيارة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة المركز وكان برفقته ربة منزل بسيارة نقل البحر الأحمر قيادته.

تمكنت مباحث المركز من ضبطهما والسيارة وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "بندقية آلية عيار 7,62×39مم، و40 طلقة نارية من ذات العيار"، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.