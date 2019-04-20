لو البطاقة "ضاعت أو غير سارية".. فهل يحق للناخب التصويت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بدأ اليوم السبت، الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات. ووجه "الخليج 365" سؤالًا للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حول أحقية المقيد بقاعدة الانتخابات في الإدلاء بصوته إذا ضاعت "بطاقته الشخصية" أو انتهت.

وقال المستشار علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يجوز لأي ناخب التوجه إلى مقر لجنة انتخابية دون بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن شرط إدلاء أي ناخب بصوته امتلاكه لبطاقة الرقم القومي.

وأضاف "فؤاد" في تصريحات لمصراوي: "لا يجوز أيضًا أن يدلي أي ناخب بصوته بصورة من بطاقة الرقم القومي، أو الاكتفاء بإملائه شفاهة لمسؤول اللجنة برقمه القومي فقط"، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون البطاقة سارية ليدلي الناخب بصوته".

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وانطلقت اليوم، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، إضافة إلى مادة تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.