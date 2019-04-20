مصر | بـ"الأغاني الوطنية" و"الرقص" و"الزغاريد".. نساء شبرامنت يحتشدون للمشاركة في الاستفتاء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأغاني الوطنية" و"الرقص" و"الزغاريد".. نساء شبرامنت يحتشدون للمشاركة في الاستفتاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.