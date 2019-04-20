مصر | كامل الوزير يدلي بصوته لأول مرة في استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير يدلي بصوته لأول مرة في استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه في الساعات الأولى من صباح اليوم وزير النقل الفريق كامل الوزير، للإدلاء بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، في أول استحقاق انتخابي يشارك فيه الفريق بعد توليه حقيبة وزارة النقل.

وصرح وزير النقل عقب إدلائه بصوته، إن المصريين يسجلون اليوم في هذا العرس الديمقراطي تاريخًا جديدًا نحو مستقبل أفضل لجميع المصريين، مؤكدا أنهم يثبتون دائما أنهم شعب مبهر، فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع بأن الشعب المصري يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية جاءت منصفة لحقوق المرأة والفئات الخاصة والقضاء ايضا.