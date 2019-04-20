مصر | استمرار توافد الناخبين على الاستفتاء بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار توافد الناخبين على الاستفتاء بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الجمالية الثانوية التجارية بنات، استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

فيما توافرت مظلة ومقاعد للتيسير على المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم وحمايتهم من أشعة الشمس.

وبدأت اليوم السبت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، في الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وفيما يستكمل المصريين بالخارج التصويت حتى غدا الأحد.

استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بالجمالية ومظلات لحماية المواطنين استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بالجمالية ومظلات لحماية المواطنين استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بالجمالية ومظلات لحماية المواطنين استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بالجمالية ومظلات لحماية المواطنين

