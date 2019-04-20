مصر | عاجل.. قرار جديد من "الوطنية للانتخابات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من "الوطنية للانتخابات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 36 لسنة 2019، والخاص بتحديد ساعة الراحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووفقا للقرار تبدأ ساعة الراحة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4 عصرا.

ونص قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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ويتم غلق مقار اللجان مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذة الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف.

ويتم فتح مقار اللجان بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.