مصر | لخلافات على أولوية المرور.. سائق يمطر مزارعا بوابل من الأعيرة النارية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافات على أولوية المرور.. سائق يمطر مزارعا بوابل من الأعيرة النارية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط سائق أمطر مزارعا بوابل من الأعيرة النارية لخلافات على أولوية المرور.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بلاغا ب إستقبال ( مزارع ومقيم بدائرة المركز – بإحدى المستشفيات مصابًا بطلق نارى بالرأس وتوفى أثناء إسعافة).

وبالانتقال والفحص وسؤال والده موظف قرر أنه أثناء قيام نجله بالسير بعربه كارو وبصحبته 3 عربات كارو أخرى محملين بمحصول قصب السكر، وبطريق بين الزراعات بناحية الحرية دائرة المركز، حدثت مشاده كلامية بينه وبين شخصان مجهولان يستقلان سيارة ربع نقل، بسبب خلاف على أولوية المرور فقام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح نارى كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ولاذا بالفرار هاربين بالسيارة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعةسائق مقيم بدائرة المركز وكان برفقته ربة منزل بسيارة نقل البحر الأحمر قيادته.

وتمكنت مباحث المركز من ضبطهما والسيارة وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ( بندقية آلية عيار 7،62×39 مم، و40 طلقة نارية من ذات العيار ) وبمواجهتهما أقر الأول بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

