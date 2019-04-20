مصر | بـ"الخيم واللاب توب".. مساعدات لأهالي أرض اللواء في الاستفتاء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الخيم واللاب توب".. مساعدات لأهالي أرض اللواء في الاستفتاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد من سكان منطقة أرض أرض اللواء، بإنشاء خيم وإحضار أجهزة لاب توب، لمساعدة المواطنين، في معرفة مقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم، لسهولة الوصول إليها للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.