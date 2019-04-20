مصر | بالأغاني الوطنية والتكاتك.. شباب العياط يدعون الأهالي للمشاركة بالاستفتاء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأغاني الوطنية والتكاتك.. شباب العياط يدعون الأهالي للمشاركة بالاستفتاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام العشرات من الشباب سكان مركز العياط، بالهتافات أمام مدرسة الناصرية بمركز العياط، مرددين الأغاني الوطنية، ومستقلين الدرجات البخارية "التكاتك"، ومرتدين "تي شيرتات"، مرسوما عليها العلم المصري.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

