أخبار مصر | وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في استفتاء الدستور بالرحاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في استفتاء الدستور بالرحاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم، في لجنة المدرسة البريطانية في مدينة الرحاب.



وأكدت وزيرة الهجرة أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، وحق كفله الدستور لكل مواطن مصري، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها اليوم قامت بدورها وواجبها الوطني وأدلت بصوتها في الاستفتاء، مشيرة إلى أن اليوم عرس حقيقي يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج في نفس الوقت.

وقدمت الوزيرة تحية شكر لكل الجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التي ساعدت وقدمت الجهد لتسهيل عملية التصويت في الاستفتاء، إضافة إلى القنصليات والسفارات التي قامت بدور كبير والهيئة الوطنية للانتخابات التي تتابع معنا على مدار الساعة وتقود بامتياز عملية التصويت في الداخل والخارج.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.