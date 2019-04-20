أخبار مصر | ازدحام شديد خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة عامر عبد المقصود بالدقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ازدحام شديد خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة عامر عبد المقصود بالدقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرسة عامر عبد المقصود بمنطقة الدقي، ازدحامًا شديدًا، خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أدلى المهندس مصطفى دبولي، رئيس الوزراء، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشيخ زايد الفندقية.

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون ، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.