أخبار مصر | مستشار السيسي للمصريين: استفتوا بما يمليه عليكم ضميركم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار السيسي للمصريين: استفتوا بما يمليه عليكم ضميركم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قبل قليل بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المدرسة التجريبية للغات بالمقطم.

ووجه الأزهري النصيحة لكل مواطن مصري كريم أن يذهب ليقول ما يمليه عليه ضميره، ويقول ما يريد دون إملاء من أحد.

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وطالب الأزهري كل مصري أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ولا رقيب عليه سوى المولى عز وجل، وطالب بالإكثار من الدعاء في ليلة النصف من شعبان بكل الخير والازدهار لمصر، وبامتلاء القلوب سرورا وتعظيما لقرب شهر رمضان المعظم، موجها رسالة لكل مصر :" أكثر في سجودك من الدعاء أن يفيض الله تعالى على مصر من رزقه الواسع وخيره الكثير".

وبدأ اليوم السبت تصويت المصريين داخل مصر في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الاثنين.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها اليوم في تمام التاسعة صباحًا، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات.