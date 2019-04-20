أخبار مصر | حواس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية: السيسي يشبه القائد "حور محب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية: السيسي يشبه القائد "حور محب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الأورمان الثانويه بالعجوزة.

وشبه "حواس" الرئيس السيسي بالقائد "حور محب" الذي أنقذ مصر بعد فترة أخناتون وتوت عنخ امون.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أول أيام الاستفتاء داخل مصر في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.