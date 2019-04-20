أخبار مصر | رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمركز الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة باللجنة الفرعية رقم 9 والكائنة بشارع السباق بمصر الجديدة.

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق جاهزية غرفة العمليات المركزية للمجلس والغرف الفرعية بالمحافظات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل بدء من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام وحتي إعلان نتائج الاستفتاء .

وكذلك إعداد شبكات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم وبنى سويف وسوهاج والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأسيوط.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.