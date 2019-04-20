أخبار مصر | رئيس لجنة الملك فهد بمدينة نصر: المشاركة باستفتاء الدستور "ضخمة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الملك فهد بمدينة نصر: المشاركة باستفتاء الدستور "ضخمة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار رئيس اللجنة الفرعية رقم 11 بمجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر، إن مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، ضخم وكبير، ومن المتوقع زيادة أعداد المصوتين خلال الساعات القليلة المقبلة مع انتهاء ساعات العمل وانخفاض درجات الحرارة.



وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن التنظيم جيد، ومجمع المدارس في أتم استعداده لاستقبال المواطنين، وذلك من خلال توفير سيارات الإسعاف والمطافئ، وتجهيز اللجان الفرعية لاستقبال المواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف أن اللجنة شهدت بعض حالات الإغماء بين السيدات، بسبب الزحام الشديد، ولكن تعاملت سيارات الإسعاف وفريق الإسعافات الأولية مع الأمر بسرعة شديدة.

وكان شهد مجمع مدارس الملك فهد النموذجي بمدينة نصر، مشاركة كبيرة للمواطنين، منذ صباح اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.