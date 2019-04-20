أخبار مصر | "استقلال الصحافة" تدعو الزملاء للمشاركة باستفتاء الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استقلال الصحافة" تدعو الزملاء للمشاركة باستفتاء الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، برئاسة بشير العدل، جموع الصحفيين، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى بدأت بالداخل، اليوم السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

وقال بشير العدل، إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، حق دستوري، لا ينبغى تجاهله، نظرًا لما يشكله التعديل الدستوري من أهمية في تحديد مستقبل البلاد والعباد.

ودعا "العدل"، الصحفيين، باعتبارهم الذين يساهمون في صنع القرار العام، للمشاركة الإيجابية، دون التأثير على الرأي العام، أو محاولة توجيهه، فحرية الاختيار مكفولة للجميع.

كما دعا "العدل" الصحفيين الملكلفين بتغطية ومتابعة الاستفتاء، بتوخي الحذر، والالتزام بقواعد المتابعة، والاحتفاظ بالتصاريح الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الخروج على مقتضيات العمل الصحفي، وأن تتسم المتابعة بالأداء المهني الخالص.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.