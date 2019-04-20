أخبار مصر | سحر نصر تصطحب حفيدتها خلال مشاركتها في استفتاء التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سحر نصر تصطحب حفيدتها خلال مشاركتها في استفتاء التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية في يومه الأول بلجنتها الانتخابية في مدرسة مصر الجديدة الرسمية لغات.

واصطحبت الوزيرة حفيدتها للجنة الانتخابية لتزرع فيها روح الوطنية والمشاركة الإيجابية فيها منذ الصغر.

وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.