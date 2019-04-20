أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمطار القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمطار القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويشكر العاملين علي حسهم الوطني

احمد رفعت صديق

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وسط حشد كبير من العاملين والمسافرين بمطار القاهرة الدولى تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى صباح اليوم مقار اللجان الانتخابية المجهزة لتصويت المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني من جميع محافظات الجمهورية علي التعديلات الدستورية وذلك في مقر اللجان المجهزة لذلك بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة وامام مبني الركاب رقم 1.

كما أطمئن وزير الطيران على سير وانتظام عملية التصويت فى اللجنتين الانتخابيتين حيث شهد صباح اليوم الأول من أيام الإستفتاء على التعديلات الدستوريه إقبالاً كبيرا من قبل العاملين من قطاع الطيران المدنى وقد توجه وزير الطيران بالشكر لهم لقيامهم بدورهم الوطني ومشاركتهم الانتخابية وإعطاء رأيهم في التعديلات الدستورية .

جدير بالذكر انه تم توفير لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة أمام مبنى الركاب رقم 1 وأمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة بالاضافة الى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل العاملين والركاب الذين يرغبون في التصويت وذلك للتيسير عليهم .